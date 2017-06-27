Трамп предложил сенату кандидатуру нового директора ФБР

2017-06-27 05:05 | www.trend.az | 1

Президент США Дональд Трамп передал на утверждение сенату США кандидатуру нового директора на пост директора ФБР вместо отправленного в отставку Джеймса Коми, передает РИА Новости.

В понедельник пресс-служба Белого дома распространила список номинаций от администрации Трампа для сената, в числе которых "Кристофер Рей из Джорджии, (он номинируется) чтобы быть директором Федерального бюро расследований на срок десять лет вместо Джеймса Коми".

Трамп отправил прежнего главу ФБР Джеймса Коми в отставку 9 мая, подчеркнув, что был неудовлетворен его работой.