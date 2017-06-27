В Забайкалье ввели режим ЧС

2017-06-27 05:44 | www.apa.az | 4

В Забайкальском крае введен режим ЧС из-за сухой ветреной погоды и большого количества природных пожаров.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов.

По информации ведомства, на утро вторника в крае действует 34 лесных пожара на площади 2,8 тысяч гектаров. В тушении участвует 804 человека и 181 единица техники. За сутки потушено шесть пожаров.

В пресс-службе правительства сообщили, что муниципалитетам рекомендовано создать оперативные штабы по ликвидации чрезвычайной ситуации, организовать защиту населенных пунктов, предусмотреть вопросы эвакуации населения при осложнении обстановки.