Лариджани: “Решение Сената о санкциях против России и Ирана противоречит обязательствам США”

2017-06-27 06:17 | www.apa.az | 3

Решение Сената США о санкциях против компаний и граждан РФ и Ирана противоречит обязательствам США и является вмешательством во внутренние дела государств.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спикер меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани.

"Санкции США, которые вводятся в одностороннем порядке, санкции против независимых государств, являются нарушением международного права, Устава ООН. Недавнее решение Сената США ввести санкции против иранских и российских организаций и граждан противоречат решениям и обязательствам США, которые вытекают из международного права, и являются вмешательством во внутренние дела государств", - заявил Лариджани, выступая на совещании спикеров парламентов стран Евразии, проходящем в Сеуле.

В связи с этим он призвал "создать механизм для того, чтобы правительства стран региона предотвращали такие произвольные решения".