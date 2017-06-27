Президент Узбекистана выразил соболезнование в связи с гибелью людей под оползнем в Китае

2017-06-27 07:22 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистан Шавкат Мирзияев направил председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину послание с выражением соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате схода оползня в провинции Сычуань, сообщила пресс-служба главы государства.

"Позвольте выразить вам и всему китайскому народу искренние соболезнования в связи с произошедшим, а также передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пострадавшим", - говорится в послании.

Как сообщалось, при сходе оползня в провинции Сычуань в Китае не менее 24 человек погибли, еще 109 человек считаются пропавшими без вести.

(Аторв: Демир Азизов)