Израильские ВВС атаковали две цели в секторе Газа в ответ на обстрел

2017-06-27 08:36 | www.trend.az | 8

Израильские самолеты атаковали позиции палестинских боевиков в ответ на ракету, выпущенную накануне вечером из сектора Газа, передает РИА Новости.

Палестинский обстрел обошелся без пострадавших. О потерях от действий израильской армии информации пока не поступало.

"В ответ на ракету, которая упала рядом с региональным советом Шаар ха-Негев, самолеты ВВС Израиля атаковали два объекта военной инфраструктуры, принадлежащие террористической организации ХАМАС", — передает армейская пресс-служба.

Удары были нанесены по целям в северной и южной частях сектора Газа.

Ракетные обстрелы принято считать делом рук мелких группировок джихадистов, неподконтрольных властям анклава. Однако израильтяне объявили ответственным за все агрессивные действия с территории сектора Газа правящее там движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.