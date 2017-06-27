Туркменистан и Германия проведут деловые переговоры

2017-06-27 08:47 | www.trend.az | 7

АШХАБАД/ Trend/ - Во Франкфурте-на-Майне 10-12 июля 2017 года состоится деловая встреча "Туркменистан-Германия: потенциал перспективного сотрудничества", говорится в сообщении туркменского правительства.

В рамках мероприятия состоятся совместный бизнес-форум и выставка туркменской продукции.

В мероприятии примут участие руководители компаний, работающих в сфере компьютерных технологий, нефтегазовой и химической промышленности, энергетике, строительстве, машиностроении, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, транспорте, логистике.

В Туркменистане по состоянию на 2016 год зарегистрировано 167 инвестиционных проектов и контрактов с участием германского капитала на общую сумму 540 миллионов долларов США и около 555 миллионов евро.

Германские компании вносят существенный вклад в реализацию долгосрочных проектов в Туркменистане. В их числе такие компании, как Siemens, Daimler, Claas, Rohde & Schwarz, Dresser-Rand.

В октябре 2016 года Меджлис (парламент) Туркменистана ратифицировал соглашение с Федеративной Республикой Германией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.

Документ был одобрен на очередном заседании национального парламента пятого созыва. Церемония самого подписания прошла в рамках двухдневного (29-30 августа 2016 года) рабочего визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Германию.

Представители германской стороны ранее заявляли о стремлении своих компаний к участию в крупных инфраструктурных проектах, в частности, по реконструкции морского порта в городе Туркменбаши и созданию у Каспия национальной туристической зоны "Аваза".

Официальный Ашхабад отмечал, что на оптимизацию партнёрства направлены инициативы по формированию транзитно-транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад», а также проводимая в Туркменистане работа по модернизации соответствующей инфраструктуры, созданию комбинированной системы транспортных сообщений.

В ряду ключевых векторов партнёрства – топливно-энергетический комплекс, где Туркменистан, обладающий колоссальным ресурсным потенциалом, реализует стратегию коренной модернизации материально-технической базы отрасли, диверсификации экспортных маршрутов энергопоставок, в том числе в европейском направлении.

(Автор: Гусейн Гасанов)