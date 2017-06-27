Азербайджан представит Еврокомиссии отчет о состоянии рынков e-commerce и e-logistics

2017-06-27 09:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлен отчет о текущем состоянии рынков e-commerce и e-logistics в рамках инициативы по гармонизации цифровых рынков стран Евросоюза и "Восточного партнерства" (HDM Initiative), сказал Trend директор Региональной академии информационных технологий (RITA - Regional Information Technologies Academy) Тофиг Бабаев.

По словам Бабаева, в отчете отражены все аспекты, связанные с цифровизацией процедур электронной коммерции и электронной логистики и изучены правовые и законодательные аспекты в этой области.

"Подготовленные предложения будут в этом месяце представлены в Еврокомиссию, а в сентябре в Брюсселе состоится министерская встреча, где будут приняты решения о выделении средств для разработки программных решений для автоматизации процессов связанных с e-commerce и e-logistics. Когда мы говорим о логистике, то здесь предусматривается оправка и прием грузов всеми видами транспорта", - сказал Бабаев.

К проводимым в Азербайджане исследовательским работам, как сказал ранее Бабаев, были привлечены представители министерства транспорта, связи и высоких технологий, а также Государственного таможенного комитета Азербайджана.

По результатам опроса будут подготовлены рекомендации для реализации краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных проектов. В частности можно выделить проект "Викинг", который можно считать реальным. Речь идет о транспортном коридоре от Балтийского до Черного моря, с возможностью дальнейшего расширения до Каспия и далее.

(Автор: Гусейн Велиев)

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