Открытие рейса Баку-Бангкок увеличит турпоток из Азии в Азербайджан - Ассоциация туризма

2017-06-27 09:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Открытие прямого авиасообщения между Баку и Бангкоком позволит значительно увеличить поток туристов из стран Юго-Восточной Азии в Азербайджан, сказал Trend глава Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров.

"В последнее время интерес туристов из азиатских стран к Баку начинает расти. Открытие прямого рейса позволит значительно увеличить поток туристов в Азербайджан из Таиланда, Малайзии, Сингапура и Индонезии", - сказал Багиров.

Глава Ассоциации отметил, что в настоящее время Азербайджан пользуется большим спросом у туристов из Индонезии.

"У нас уже есть ряд программ и предложений по Индонезии, а также из Малайзии. Поэтому открытие прямого авиасообщения позволит нам расширить географию и увеличить объем туристического потока в Азербайджан", - сказал Багиров.

Отметим, что "Азербайджанские Авиалинии" с 29 октября приступают к выполнению регулярных пассажирских рейсов из Баку в столицу Таиланда – город Бангкок (Международный аэропорт Суварнабхуми).

Это первый прямой регулярный пассажирский рейс из столицы Азербайджана в Юго-Восточную Азию. Рейсы из Баку в Бангкок будут выполняться по вторникам и воскресеньям на комфортабельных лайнерах Boeing-767, оборудованными салонами эконом-класса и "VIP-клуб". Обратные рейсы из Бангкока в Баку будут вылетать по средам и понедельникам.

(Автор: Анвар Мамедов)