В Баку пьяный водитель протаранил 7 соседских машин – ФОТО

2017-06-27 09:13 | www.oxu.az | 4

В Бинагадинском районе Баку, на проспекте Ататюрка водитель автомобиля «Hyundai» Расим Казымов помял во дворе собственного дома 7 припаркованных соседских машин.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на место происшествия прибыли сотрудники Бинагадинского РУП.

Получивший незначительные травмы водитель сначала был доставлен для прохождения медицинского осмотра в больницу, а затем в отделении полиции.

При задержании виновник ДТП находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По факту ведется расследование.

С.Б.

