Иран прокомментировал новые санкции США

2017-06-27 09:47 | www.oxu.az | 3

Решение сената Конгресса США о санкциях против российских и иранских компаний и граждан противоречит обязательствам Вашингтона и является вмешательством во внутренние дела государств.

Об этом, как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, заявил в Сеуле на совещании спикеров парламентов стран Евразии во вторник, 27 июня, спикер меджлиса Ирана Али Лариджани.

«Санкции США, которые вводятся в одностороннем порядке, санкции против независимых государств, являются нарушением международного права, Устава ООН», — подчеркнул он.

В связи с этим Лариджани призвал «создать механизм для того, чтобы правительства стран региона предотвращали такие произвольные решения».

Кроме того, спикер обвинил США в заигрывании с террористами и их поддержке. Он указал на рост совершаемых в мире террористических преступлений и напомнил о недавних терактах в Тегеране.

С.Б.

