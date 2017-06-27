Глава МИД Узбекистана принял нового посла Нидерландов

2017-06-27 09:58 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял накануне новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Нидерландов с резиденцией в Москве Регину Веронику Марию Джонс-Бос, сообщила во вторник пресс-служба МИД.

Джонс-Бос вручила верительные грамоты министру Камилову, который поздравил посла с началом дипломатической миссии в Узбекистане и пожелал успехов на высоком и ответственном посту.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по перспективам развития узбекско-нидерландских связей, а также по отдельным международным и региональным проблемам.

Стороны позитивно оценили достигнутый за 25 лет дипломатических отношений высокий уровень сотрудничества между Узбекистаном и Нидерландами, подчеркнув имеющийся значительный потенциал для его расширения во всех сферах, в том числе в рамках реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития республики в 2017—2021 годах.

Была отмечена обоюдная заинтересованность в углублении взаимодействия в политической сфере, активизации прямых и взаимовыгодных контактов между деловыми кругами двух стран, включая туристический бизнес, представителями науки, образования, культуры и искусства.

(Автор: Демир Азизов)