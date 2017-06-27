Подразделения Вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 158 раз

2017-06-27 10:03 | www.apa.az | 3

Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 60 миллиметровые минометы (3 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 158 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных в селе Довех и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Агбулаг и на безымянных высотах на территории Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.



Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Гарагашлы, Ширванлы, Сарыджалы, Аджарлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.