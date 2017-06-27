Напряженность на индийско-китайской границе

2017-06-27 10:42 | www.oxu.az | 6

Министерство иностранных дел Китая обвинило группу индийских пограничников в незаконном пересечении государственной границы и потребовало у властей Индии, чтобы нарушители немедленно покинули территорию КНР

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Китай призывает Индию соблюдать договор о границе и уважать территориальный суверенитет КНР, а также немедленно вывести индийских пограничников, незаконно перешедших границу, и провести тщательное расследование инцидента ради сохранения мира и спокойствия на сиккимском участке китайско-индийской границы», — говорится в заявлении МИД КНР.

В заявлении отмечается, что «индийские пограничники недавно пересекли китайско-индийскую границу в районе штата Сикким и вошли на территорию Китая, это препятствует выполнению регулярной деятельности китайских пограничников в районе Дунлан (в Тибетском автономном районе – ред.)».

Гэн Шуан добавил, что китайский сторона приняла необходимые ответные меры.

C.Б.

