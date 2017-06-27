В Португалии полицейские разогнали туристов дубинками – ВИДЕО

2017-06-27 11:11 | www.oxu.az | 5

Португальские полицейские применили силу против британских туристов на курорте Албуфейра в Алгарве.

Как передает Oxu.Az, видео инцидента публикует Daily mail.

Как уточняет The Sun, сотрудники правопорядка прибыли на фестиваль «Вторжение в Португалию» после сообщения о массовых беспорядках. В результате на место происшествия приехали около 50 полицейских, которые использовали для разгона толпы дубинки. Кроме того, правоохранители стреляли в воздух.

По словам одной из британских путешественниц, насилие со стороны полицейских было ничем не мотивировано. Она рассказала, что те просто вошли в бар, где отдыхали туристы, и начали избивать людей. В результате инцидента пострадали четыре человека — два путешественника и два полицейских.

C.Б.

