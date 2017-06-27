Победитель Гран-При Азербайджана о бакинской гонке – ВИДЕО

2017-06-27 11:45 | www.oxu.az | 5

«Гонка получилась хаотичной – это могло стать её недостатком, а стало главным достоинством уик-энда, если можно так сказать. В воскресенье не было никаких минусов».

Как передает Oxu.Az, об этом сказал победитель Гран-При Азербайджана пилот Red Bull Racing Даниэль Риккардо.

Д.Риккардо был счастлив, а вечером записал видео, в котором подвёл итоги Гран При Азербайджана:

«В меня чуть не врезался погрузчик, но сейчас мне всё равно, ведь я только что выиграл в Баку. Интересная гонка. Впрочем, после победы любая гонка кажется великолепной. На рестарте после красных флагов я ехал пятым и сказал по радио: «Парни, это забавная гонка!» Это значит, что мне она нравилась ещё до того, как я выиграл. На трассе был хаос, но я наслаждался моментом и старался использовать любой шанс.

Теперь я еду в аэропорт, а в понедельник буду работать на симуляторе. Увидимся в Австрии, на домашней трассе для Red Bull Racing!»

Эльвин Ахмедов

