Взрыв автомобиля в Киеве, есть погибший – ВИДЕО

2017-06-27 11:53 | www.oxu.az | 3

В Соломенском районе Киева в момент движения взорвался автомобиль.

Как передает Oxu.Az, об этом во вторник, 27 июня, сообщает «Апостроф».

Взрыв прогремел на пересечении улиц Соломенская и Механизаторов. Камеры наблюдения зафиксировали инцидент. В результате погиб водитель автомобиля, передает издание со ссылкой на правоохранительные органы. О других пострадавших официально не сообщается.

Телеканал «112 Украина» уточняет, что взлетевшее на воздух авто было марки Mercedes. На месте работают следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты, взрывотехники, врачи скорой помощи и спасатели.

C.Б.

