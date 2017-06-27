В Киеве погиб руководитель управления разведки

2017-06-27 12:16 | www.apa.az | 3

От взрыва «Мерседеса» в Соломенском районе Киева погиб чиновник Министерства обороны Украины Максим Шаповал.

Как передает АПА, об этом сообщили «Украинской правде» в Минобороны. Сегодня около 09:15 по местному времени на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская в Киеве взорвался «Мерседес». От сильного взрыва водитель погиб. В правоохранительных органах сообщили, что погибший Максим Шаповал руководил спецназом Главного управления разведки Минобороны. Не исключается теракт.