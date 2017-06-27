Азербайджан в «Индексе социального прогресса»

2017-06-27 12:38 | www.oxu.az | 3

На 76-м месте из 128 оказался Азербайджан в «Индексе социального прогресса — 2017», опубликованном американской некоммерческой организацией Social Progress Imperative.

Как передает Oxu.Az, это средний показатель, обнадеживающий тенденцией развития по основным социальным сферам.

Индекс социального прогресса учитывает основные критерии социального благосостояния населения, такие как обеспечение жильем, полноценным питанием, возможности гигиены, доступ к образованию, информации, воде, состояние экологии, ситуация с правами личности, безопасности, терпимости к национальным меньшинствам и др.

На первом месте в списке оказалась Дания, на втором — Финляндия, на третьем — Исландия. США оказались на 18 месте в списке, Украина — на 64, Белоруссия — на 65. Россия заняла 67 строчку в рейтинге «социального прогресса».

По мнению составителей рейтинга, Китай занимает 83 позицию в списке, а наиболее «несоциальными» странами оказались Чад, Афганистан и Центральноафриканская Республика, занявшие три последние позиции в рейтинге соответственно.

C.Б.

