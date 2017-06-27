В Баку отменены изменения в маршрутах движения ряда автобусов

2017-06-27 12:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Отменены изменения в 18 автобусных маршрутах, которые были введены для бесперебойного обеспечения работы общественного транспорта в связи с состоявшимся в Баку Гран-При Азербайджана Формулы 1, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в понедельник.

Движение транспорта на улицах и проспектах Бакинского городского кольца, где проходили гонки, восстановлено, поэтому пассажирские автобусы двигаются по прежней схеме. Также в обычном режиме работают светофоры на этих территориях.

23-25 июня в Баку прошел восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)