В Варшаве состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева (ФОТО)
2017-06-27 12:45 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Во вторник в Варшаве состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл во Дворец Президента Польши.
На площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Польши, в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президент Польши Анджей Дуда встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Представители государства и правительства Польши были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, члены азербайджанской делегации - Президенту Анджею Дуда.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Польши.
Начальник отряда почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев поприветствовал польских солдат.
Главы государств обошли строй почетного караула.
Президенты сделали совместное фото.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в Польше, и членами Варшавского городского совета.
Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед главами государств.