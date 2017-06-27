В Варшаве состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева (ФОТО)

2017-06-27 12:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Варшаве состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл во Дворец Президента Польши.

На площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Польши, в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президент Польши Анджей Дуда встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Представители государства и правительства Польши были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, члены азербайджанской делегации - Президенту Анджею Дуда.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Польши.

Начальник отряда почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев поприветствовал польских солдат.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Президенты сделали совместное фото.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в Польше, и членами Варшавского городского совета.

Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед главами государств.