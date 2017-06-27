Завтра в Азербайджане будет до 38 градусов тепла

2017-06-27 13:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в среду ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Южный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 29-34, в Баку ночью – 20-22, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 21-22, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 22-23, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана днем преимущественно без осадков, однако, вечером и ночью в некоторых северных и западных районах возможны грозовые дожди. Западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 19-24, днем - 33-38, в горах ночью - 12-17, днем - 22-27 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)