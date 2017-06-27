В Туркменистане собрали большую часть урожая пшеницы

2017-06-27 13:30 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - На заготовительные пункты Туркменистана уже поступил миллион тонн пшеницы, говорится во вторник в сообщении туркменского правительства.

Отмечается уверенность в том, что земледельцы без потерь уберут урожай и на заготовительные пункты поступят намеченные 1 миллион 600 тысяч тонн зерна.

Уборочная продолжается. Зерновой клин страны составляет 760 тысяч гектаров. В косовице задействовано около полутора тысяч комбайнов John Deere, Case, CLAAS.

Туркменистан удостоен специальной награды Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН за достижения в области обеспечения продовольственной безопасности.

(Автор: Гусейн Гасанов)