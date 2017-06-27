Путин и Лукашенко встретятся на заседании Высшего госсовета двух стран

2017-06-27 13:34 | www.trend.az | 3

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 30 июня обсудят в Москве отношения двух стран и международные проблемы, сообщает пресс-служба Кремля.

"Тридцатого июня 2017 года президенты Российской Федерации и Республики Беларусь проведут в Москве очередное заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Владимир Путин и Александр Лукашенко также проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят ключевые темы двусторонних отношений и актуальные международные проблемы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что повесткой дня предусмотрено подведение итогов торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году, обсуждение перспектив взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах. Помимо этого, "будут рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением текущей деятельности органов Союзного государства".

"Перед заседанием ВГС лидеры двух стран примут участие в работе четвертого форума регионов России и Беларуси. В этом году он посвящен развитию межрегиональной кооперации в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества", — добавляется в сообщении.