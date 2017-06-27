Ильхам Алиев в Польше – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-06-27 14:06 | www.oxu.az | 2

27 июня после встречи один на один состоялось взаимное вручение подарков президентами Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Как передает Oxu.Az, затем состоялась встреча Ильхама Алиева и Анджея Дуды в расширенном составе с участием делегаций.

13:33

Сегодня в Варшаве состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает Oxu.Az, президент Ильхам Алиев прибыл во Дворец президента Польши. Президент Польши Анджей Дуда встретил И.Алиева. Представители государства и правительства Польши были представлены президенту Ильхаму Алиеву, члены азербайджанской делегации - президенту Анджею Дуда.

Ильхам Алиев поздоровался с представителями аккредитованного в Польше дипломатического корпуса и членами Городского совета Варшавы.

По окончании церемонии официальной встречи состоялась встреча Ильхама Алиева и Анджея Дуды один на один.

26.06.2017 20:23

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл 26 июня с официальным визитом в Польшу.

Как передает Oxu.Az, на военном аэродроме «Окечие» в Варшаве, где развевались государственные флаги Азербайджана и Польши, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.



Президента Азербайджана встречали высокопоставленные официальные лица Польской Республики.