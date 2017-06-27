Житель Агджабеди скончался на операционном столе

2017-06-27 14:18 | www.oxu.az | 6

В Агджабединской районной центральной больнице произошел несчастный случай.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, житель села Гиямеддинли 59-летний Захид Гулиев упал с высоты когда занимался хозяйственными работами на своем дворе.

В результате он сломал ногу и сразу же был доставлен в больницу. Пострадавший был немедленно прооперирован.

Однако З. Гулиев в ходе операции скончался.

По словам близких, причиной его смерти стала халатность врача. Так, врачи по ошибке перерезали артериальный сосуд на ноге З. Гулиева, в результате чего он скончался от потери крови.

По факту в Агджабединской районной прокуратуре ведется расследование.

С.Б.

