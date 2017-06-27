«Азеришыг» о проблемах с электроснабжением Баку ОБНОВЛЕНО

2017-06-27 14:18 | www.oxu.az | 3

ОАО «Азеришыг» внес ясность в вопрос прекращения энергоснабжения сегодня в некоторых районах Баку.

Как передает Oxu.Az, руководитель пресс-службы структуры Танрыверди Мустафаев сообщил Report, что отключение света было временным.

«Прекращение энергоснабжения связано с переходом с зимнего режима на летний. Кроме того, некоторые кабели были повреждены. Лабораториям потребовалось некоторое время, чтобы определить их местонахождение, поэтому возникли перебои в подаче электроэнергии. В настоящее время ситуация нормализовалась, столица без каких-либо проблем обеспечивается электроэнергией», - отметил он.

Отметим, что сегодня в Сабаильском, Насиминском и Ясамальском районах возникли перебои в подаче электроэнергии. Не работали также некоторые светофоры.

12:58

Несколько районов Баку в данный момент обесточены, передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.az.

Как сообщили в ЗАО «Азеришыг», произошла авария, в результате которой нет света в Сабаильском, Насиминском, Ясамальском районах столицы.

Обесточен даже такой объект, как ISR Plaza, не работают некоторые светофоры.

В аварийной службе акционерного общества обещают устранить проблему в ближайшее время.

C.Б.

