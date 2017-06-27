Греция нацелена на укрепление сотрудничества с Туркменистаном - президент

2017-06-27 14:11 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Отношения между нашими странами опираются на традиции искренней дружбы, издавна связывающие оба народа, говорится в письме президента Греции Прокописа Павлопулоса к президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

"Рассчитываю на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества во многих сферах политической и торгово-экономической деятельности", - говорится в письме

Послание направлено по случаю 25-летия установления дипломатических отношений двух стран.

Афины и Ашхабад могут стать партнерами в энергетических проектах "Южного коридора" - одного из приоритетных для Евросоюза направлений. Это позволит увеличить энергетическую безопасность ЕС. Туркменский газ может быть направлен на европейский рынок через Азербайджан и Турцию в случае прокладки по дну Каспия 300-километрового трубопровода от г. Туркменбаши.

Ожидается, что к 2019 году будет готова газотранспортная инфраструктура, связывающая Азербайджан с европейскими покупателями, такими как Греция, Албания и Италия.

(Автор: Гусейн Гасанов)