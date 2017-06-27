Google оштрафовали на 2.7 млрд. долларов

2017-06-27 14:49 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на «rt.com», в Еврокомиссии признали, что в «Google» злоупотребляли доминирующим положением на рынке поисковых систем. В частности, в крупнейшей компании формировали выдачу товаров таким образом, чтобы партнёры «Google» оказывались на первых строчках при запросе.

Отмети, 2,42 миллиарда евро стали крупнейшим штрафом для корпорации. Ранее рекордной суммой был 1,06 млрд. евро, которые «Google» выплатила «Intel» в 2009 году.