Президента ПАСЕ могут отправить в отставку

2017-06-27 14:43 | www.oxu.az | 4

Сегодня на пленарном заседании летней сессии ПАСЕ был обсужден отчет «Признание и выполнение принципа ответственности на Парламентской ассамблее».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в отчете, подготовленном депутатом из Швейцарии Лилиан Мори Паскье, предусматривается изменение внутренней процедуры для возможности отстранения от должностей президента, вице-президентов и председателей комитетов ПАСЕ.

Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов заявил в своем выступлении, что процедура ПАСЕ меняется не во имя будущего организации, а с целью наказания отдельных людей:

«Азербайджан всегда поддерживал реформы внутри ПАСЕ. Однако целью реформ должно быть восстановление имиджа организации. Но здесь имеет место странный подход. Когда член ПАСЕ Рене Руке незаконно посетил нагорно-карабахский регион, оккупированный Арменией и не признанный международным сообществом, когда некоторые члены ассамблеи посещали Крым, никто не выступал против, не думал об имидже организации. То есть, в прошлом имели место такие факты. Мы должны признать, что изменение внутреннего устава ПАСЕ делается не во имя реформ, а нацелено против конкретного человека».

Документ был принят 154 голосами «за», 30 членов проголосовали «против», 13 - воздержались. После принятия отчета ожидается отстранение председателя ПАСЕ Педро Аграмунта от должности.

С.Б.

