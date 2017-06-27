В Ташкенте открыто посольство Венгрии

2017-06-27 14:59 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Официальная церемония открытия посольства Венгрии в Ташкенте состоялась во вторник, сообщает корреспондент Trend.

В церемонии приняли участие министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийарто, прибывший накануне в Ташкент, а также посол Венгрии в Узбекистане Петер Санто.

Над зданием венгерского посольства в Ташкенте были подняты государственный флаг Венгрии и флаг Европейского союза.

Как сообщалось, решение об открытии венгерского диппредставительства в Узбекистане было принято в начале 2016 года. До этого дипломатические миссии в Ташкенте осуществляли послы с резиденцией в Москве.

Приветствуя венгерскую делегацию, министр Камилов выразил уверенность, что посольство Венгрии будет играть активную роль связующего звена между странами.

«Хочу выразить уверенность, что сегодня мы открываем новую страницу в истории узбекско-венгерских отношений и продолжим совместную работу по активному продвижению взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества между нашими странами», - сказал глава МИД Узбекистана.

Глава МИД Узбекистана сообщил, что в рамках визита венгерская делегация провела конструктивные и продуктивные переговоры в Кабинете министров, с руководством министерств иностранных дел, внешней торговли, сельского и водного хозяйства, Госкомитета по инвестициям и Торгово-промышленной палаты республики.

В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах и подтвердили наличие обоюдного интереса и стремления придать динамики узбекско-венгерскому сотрудничеству, традиционно развивающемуся в духе дружбы, равноправия и взаимного учета интересов.

Дипломатические отношения между Узбекистаном и Венгрией установлены в марте 1992 года. Между странами подписан ряд межправительственных документов, в том числе соглашение об экономическом сотрудничестве, о взаимной защите и поощрении инвестиций, о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов. В апреле 2008 года между правительствами двух стран была подписана конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал.

В соответствии с соглашением «О партнерстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и ЕС», в торговле между двумя странами установлен режим наибольшего благоприятствования.

В Узбекистане осуществляют деятельность три предприятия с участием инвесторов из Венгрии, при МВЭСИТ аккредитованы представительства четырех венгерских компаний, в том числе АО «Гедеон Рихтер», ЭНИКО Кфт., ООО «Хорус Интертрейд & Консалтинг», ОАО «ЭГИС».

(Автор: Демир Азизов)