В Армению пытались провезти азербайджанское молоко

2017-06-27 15:02 | www.oxu.az | 4

После историй с яблоками, солью и чаем в Армении пресекли попытку импорта сухого молока азербайджанского производства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на arka.am, об этом сегодня журналистам заявил председатель Комитета по госдоходам Армении Вардан Арутюнян.

Он отметил, что продукция направлена на экспертизу, виновные понесут наказание.

Напомним, что Комитет по госдоходам Армении на днях пресек импорт ряда товаров азербайджанского происхождения. Сотрудники КПП «Бавра» в машинах, прибывших в Армению из Грузии, обнаружили более чем полтонны пищевой соли и чая азербайджанского проиводства. Сопровождающие заявили, что они не осведомлены об этом. После выявления обстоятельств последние отказались от импорта.

Ранее, в апреле, государственная служба безопасности продуктов питания проводила масштабные исследования рынка для проверки появившейся в СМИ информации о реализации в Армении яблок из Азербайджана.

С.Б.

