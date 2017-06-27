Звезда Болливуда: Я счастлив находиться в Азербайджане

2017-06-27 15:11 | www.oxu.az | 4

«Я счастлив находиться в Азербайджане, давно хотел увидеть эту страну».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил индийский актер, звезда Болливуда Авинаш Сачдев на пресс-конференции в Баку.

По его словам, в Азербайджане его покорили люди и их гостеприимство.

«Мне хотелось бы познакомиться с азербайджанской культурой». А.Сачдев добавил, что не смотрел азербайджанские фильмы, но если будут предложения, он готов участвовать в некоторых проектах.

Отметим, что А.Сачдев приехал в Азербайджан по приглашению председателя Дома Азербайджан-Турция Танзили Рустамханлы и пробудет здесь до 30 июня. 28 июня в синема-клубе «Низами» предусмотрена его встреча с фанатами.

С.Б.

