Тяжелое ДТП на магистрали Баку-Газах – ВИДЕО
2017-06-27 15:39 | www.oxu.az | 3
На 72-ом километре магистрали Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись два грузовика и легковой автомобиль.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, два грузовых автомобиля столкнулись с легковым автомобилем марки Audi.
В результате ДТП легковая машина пришла в негодность. Находившиеся в этом автомобиле мужчина и ребенок получили тяжелые ранения. Сообщается, что нога мужчины сломана.
На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции и машина скорой помощи.
Личность пострадавших пока не установлена.