Азербайджан и Польша подписали ряд документов (ФОТО)

2017-06-27 15:41 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Варшаве по окончании встречи в расширенном составе состоялась церемония подписания документов с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Польши Анджея Дуды.

Президент Ильхам Алиев и Президент Анджей Дуда подписали «Совместную декларацию о Дорожной карте по стратегическому партнерству и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей».

«Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между правительством Азербайджана и правительством Польши, подписанный в городе Варшава 30 марта 2005 года» подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и заместитель министра обороны Польши Томаш Штатловски.

«Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере энергетики между министерством энергетики Азербайджана и министерством энергетики Польши» подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и заместитель министра энергетики Польши Михал Куртика.

«Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры между министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и министерством инфраструктуры и строительства Польши и министерством морской экономики и внутренней навигации Польши» подписали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде, министр инфраструктуры и строительства Польши Анджей Адамчек и министр морской экономики и внутренней навигации Польши Марек Грубарчек.

«Меморандум о взаимопонимании между Бакинской высшей школой нефти Государственной нефтяной компании Азербайджана и Университетом науки и технологий AGH» подписали вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана Эльшад Насиров и проректор Университета науки и технологий AGH Польши Еже Лис.

«Меморандум о взаимопонимании о стратегическом сотрудничестве в сфере железных дорог между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и Акционерным обществом «Польские государственные железные дороги» подписали председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов и генеральный исполнительный директор Акционерного общества «Польские государственные железные дороги» Кшиштоф Мамински.