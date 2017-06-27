Президент Азербайджана посетил памятник "Неизвестному солдату" в Варшаве (ФОТО)
2017-06-27 15:50 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Во вторник Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил памятник "Неизвестному солдату" в Варшаве.
В честь главы государства перед памятником был выстроен почетный караул.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к «Вечному огню», почтил память воинов, погибших в ходе Второй мировой войны.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Польши.
Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед главой азербайджанского государства.