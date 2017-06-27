Президент Азербайджана посетил памятник "Неизвестному солдату" в Варшаве (версия 2) (ФОТО)

2017-06-27 15:57 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Во вторник Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил памятник "Неизвестному солдату" в Варшаве.

В честь главы государства перед памятником был выстроен почетный караул.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к «Вечному огню», почтил память воинов, погибших в ходе Второй мировой войны.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Польши.

Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед главой азербайджанского государства.