Азербайджан представлен на международном фестивале TENGRI music

2017-06-27 16:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Бишкеке (Кыргызстан) 28 и 29 июня пройдет III международный фестиваль классической музыки под открытым небом TENGRI music 2017, сообщает Trend Life со ссылкой на СМИ Кыргызстана.

Азербайджан на фестивале представит заслуженный артист, лауреат международных конкурсов, дирижер Государственного академического театра оперы и балета Эюб Гулиев.



В фестивале также примут участие музыканты из Турции, США, России, Казахстана и других стран. Они исполнят известные классические музыкальные композиции под открытым небом.



Целью фестиваля является пропаганда культуры классической музыки как важнейшего компонента успешного и гармоничного развития общества.

(Автор: Джани Бабаева)