Похоронена народная артистка Азербайджана Гандаб Гулиева – ФОТО

2017-06-27 16:00 | www.oxu.az | 4

Похоронена солистка Театра оперы и балета, народная артистка Азербайджана Гандаб Гулиева.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, народная артистка после церемонии прощания, организованной в мечети «Тезе Пир» была похоронена рядом со своей матерью на кладбище села Бина.

Отметим, что Гулиева Гандаб Габиб гызы родилась 10 августа 1949 года в селе Дилагарда Физулинского района. 26 июня она скончалась на 67-ом году жизни.

Имеющая серьезные проблемы со здоровьем Г. Гулиева несколько дней назад была помещена в реанимационное отделение Республиканского лечебно-диагностического центра.

Врачи поставили ей диагноз сердечная и почечная недостаточность, а также воспаление легких.

C.Б.

Фото: АПА

