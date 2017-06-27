ИГИЛ выдает «паспорта в рай» – ФОТО

2017-06-27 16:34 | www.oxu.az | 2

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ) стала выдавать своим боевикам «паспорта в рай», сообщает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail.

Образцы документов обнаружили представители вооруженной сирийской оппозиции во время боев за освобождение Ракки.

Качественно сделанные документы зелено-золотистого цвета содержат цитаты из Корана на арабском и английском языках.

На обложке напечатана надпись «Паспорт в рай». Выдавая документы, ИГИЛ убеждает своих последователей, что, если они станут мучениками, им гарантирована жизнь на небесах.

В паспортах, однако, отсутствует какая-либо персональная информация о его держателе, отмечает Daily Mail.

С.Б.

