На автодороге Баку-Газах перевернулся автомобиль, погибли 2 человека

2017-06-27 16:54 | www.apa.az | 3

Как сообщает местное бюро АПА, на части дороги, проходящей через село Наваи Гаджигабульского района, перевернулся автомобиль марки «Land Rover» (90-ХХ-060). В результате аварии находящиеся в автомобиле жители Товузского района – Орхан Мирзоев (1989 г.р.) и некий Эльгюн (1990 г.р.) скончались на месте происшествия. Находившийся в автомобиле Алиев Сеймур Яшар оглу был доставлен в Центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.