Новые подробности смерти 22-летней модели – ФОТО

2017-06-27 17:05 | www.oxu.az | 3

Стали известны новые подробности смерти 22-летней азербайджанской модели Лейлы Оруджевой после косметологической операции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, предварительное разбирательство показывает, что у Л. Оруджевой были противопоказания против операции по липоксации (удаления жира на животе и бедрах).

«Ранее Оруджева обращалась к другому врачу, который после данных анализов не стал ее оперировать из-за противопоказаний, в первую очередь из-за проблем с почками. Но девушка, несмотря на это, не отказалась от своего намерения и обратилась в Zəfəran Hospital. Разбирательство по факту продолжается и установит всю картину произошедшего», - заявил источник.

Отметим, что в Zəfəran Hospital, как указано на его сайте, работают два пластических хирурга – доктора Сирус Гочхани и Теймураз Расулов, но кто именно из них делал операцию Лейле Оруджевой пока неизвестно, так как охранник медучреждения, ответивший на звонок нашего журналиста, сказал, что не уполномочен давать какие-либо комментарии.

На фото доктор Сирус Гочхани

На фото доктор Теймураз Расулов

С.Б.

