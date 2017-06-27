Айгюн Кязымова: Готовлюсь к главному концерту моей жизни на сцене Baku Crystal Hall

2017-06-27 17:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В спортивно-концертном комплексе Baku Crystal Hall

22 сентября пройдет грандиозный концерт звезды азербайджанской эстрады, народной артистки Айгюн Кязымовой, сообщает Trend Life.

На этой арене, вмещающей более 23 тысячи зрителей, проходят главные международные соревнования страны, было потрясающее «Евровидение 2012», выступали мировые звезды Дженнифер Лопес, Шакира, Рианна, Филипп Киркоров, звезды Сан-Ремо, EMİN. А теперь выступит Айгюн Кязымова, став первой из отечественных звезд, которая на этой сцене представит грандиозное шоу, посвященное 30-летию ее творческой деятельности.

"Готовлюсь к главному концерту моей жизни – международному проекту на сцене Baku Crystal Hall. Идет активная подготовка с участием специалистов из Италии, Португалии, Франции, Англии, России, Грузии и Турции, среди которых режиссеры, хореографы, танцоры, продюсеры и другие профессионалы. Приглашаю всех на мой концерт, который станет ярким праздником и незабываемым шоу", - отметила Айгюн Кязымова.

Билеты на концерт вскоре поступят в продажу.

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Айгюн Кязимова - одна из успешных певиц в истории национальной эстрады. В общем количестве выпустила 10 альбомов, более 50 клипов и более 350 песен, является лауреатом множества национальных и международных премий. Еще в школьные годы Айгюн становится любимицей всех учителей и одноклассников, исполняет песни на всех важных школьных мероприятиях, и это её всё больше увлекает. Была даже капитаном сборной команды по гандболу, которая побеждала на республиканских соревнованиях. В 1986 году, в 15-летнем возрасте, становится солистом легендарного ВИА «Гая». В 1988 году становится победителем известного конкурса «Бакинская осень». Айгюн до конкурса, также работавшая в группах Ozan и Aypara Вагифа Герайзаде, одного из лучших композиторов Азербайджана, в дальнейшем продолжает делать свои первые шаги с такими известными композиторами как Джаваншир Гулиев и Эльдар Мансуров. С этими тремя композиторами претворяет в жизнь большие проекты, создаёт хиты и становится звездой. Айгюн достойно представляет Азербайджан на различных международных конкурсах и фестивалях, среди которых Юрмала-1989, Голос Азии -1992, Türkvizion -1996 и т.д.

10 апреля 1999 года во Дворца Гейдара Алиева состоялся её первый большой соло-концерт Aygün bir gün. Она постоянно удивляет публику своим творчеством и сменой имиджа, даже скандалы вокруг ее имени еще больше привлекает поклонников к этой личности.

В 2005 году сыграла главную роль в мюзикле Xarı bülbüllər режиссёра Арифа Газыева. Айгюн была также ведущей ряда телепроектов, председателем отборочного тура конкурса Best Model of Azerbaijan с 2002 по 2005 года и т.д.

Самым успешным из её зарубежных выступлений был концерт на сцене Государственного Кремлёвского дворца в Москве в январе 2006 года, проведенный в рамках Года Азербайджана в России.

20 июня 2007 года певица дала сольный концерт на стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку, приуроченный к её 20 летней творческой деятельности. 5 сентября 2009 года выступила с новой сольной программой Olduğun Kimi на сцене Зелёного Театра в Баку. В сентябре 2012 года вышел сингл «Футбол», посвящённый Чемпионату мира по футболу среди девушек до 17 лет.

На международной арене – успешные совместные проекты с турецкими звездами Гекханом Эролом и Синан Акчил. Стала первой азербайджанской исполнительницей, которая представила в 2013 году международный проект Coffee from Columbia со всемирно известным рэпером Snoop Dogg’ом. Режиссёр - Харрис Хадович, клип снимался в США и Румынии с участием хореографов, сотрудничающих с Джастином Тимберлейком и Дженнифер Лопес. Причем, также стала первой азербайджанской исполнительницей, чей видеоклип был размещен в YouTube со знаком VEVO. Наряду со сценическими выступлениями принимает активное участие в благотворительных концертах.

(Автор: Вугар Иманов)