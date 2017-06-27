Президент Ильхам Алиев: Совместная декларация по стратегическому партнерству между Азербайджаном и Польшей охватывает все направления наших связей (версия 2)

2017-06-27 17:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Как отметил Президент Польши, сегодня было подписано много важных документов. Эти документы определяют перспективы нашего сотрудничества. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая во вторник с совместным с Президентом Анджеем Дудой заявлением для прессы в ходе официального визита в Польшу.

«Среди них я, конечно же, хотел бы отметить подписанную Президентами Совместную декларацию по стратегическому партнерству и экономическому сотрудничеству», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что это очень серьезный политический документ. «Эта Декларация охватывает, можно сказать, все направления наших связей, в том числе политические, экономические, энергетические, транспортные вопросы. В этой Декларации говорится и об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, и указывается, что этот конфликт должен найти свое решение на основе суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ стран, и на основании резолюций Совета безопасности ООН», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана выразил признательность Президенту Польши за эту справедливую позицию. Глава государства добавил, что азербайджанское государство и народ более 20 лет страдают от армянской агрессии. «В результате этой агрессии оккупировано 20 процентов наших земель. Более одного миллиона азербайджанцев превратилось в беженцев и вынужденных переселенцев на своей родной земле. Этот конфликт должен быть решен только на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности государств. Эти тезисы нашли свое отражение в Совместной декларации», - сказал Президент Ильхам Алиев.