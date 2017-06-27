В Варшаве состоялась встреча президентов Польши и Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

2017-06-27 17:39 | www.apa.az | 5

Как передает АПА, президент Ильхам Алиев прибыл во Дворец президента Польши. Президент Польши Анджей Дуда встретил И.Алиева. Представители государства и правительства Польши были представлены президенту Ильхаму Алиеву, члены азербайджанской делегации - президенту Анджею Дуда. Ильхам Алиев поздоровался с представителями аккредитованного в Польше дипломатического корпуса и членами Городского совета Варшавы.

По окончании церемонии официальной встречи состоялась встреча Ильхама Алиева и Анджея Дуды один на один. В ходе встречи было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и Польшей успешно развивается. Была особо подчеркнута значимость официального визита в Польшу президента Азербайджана Ильхама Алиева с точки зрения развития наших отношений.

Также во время встречи был проведен широкий обмен мнениями вокруг вопросов, вызывающих взаимный интерес.