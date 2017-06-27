В Варшаве состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Польши (ФОТО) (версия 2)
2017-06-27 17:43 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Во вторник по окончании церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Польши Анджея Дуды один на один.
На встрече было отмечено успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Польшей.
Особо было подчеркнуто значение официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Польшу с точки развития отношений двух стран.
В ходе беседы был проведен широкий обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
На встрече состоялось взаимное вручение подарков Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Анджеем Дудой.