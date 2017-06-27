В ДТП в Гаджигабуле погибли два человека – ФОТО
2017-06-27 17:53 | www.oxu.az | 4
На автодороге Баку-Газах произошло ДТП, в результате которого погибли 2 человека.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на части дороги, проходящей через село Наваи Гаджигабульского района, перевернулся автомобиль марки «Land Cruiser» (90-ХХ-060).
В результате аварии находящиеся в автомобиле жители Товузского района – Орхан Мирзоев (1989 г.р.) и некий Эльгюн (1990 г.р.) скончались на месте происшествия. Находившийся в автомобиле Алиев Сеймур Яшар оглу был доставлен в Центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.