В ДТП в Гаджигабуле погибли два человека – ФОТО

2017-06-27 17:53 | www.oxu.az | 4

На автодороге Баку-Газах произошло ДТП, в результате которого погибли 2 человека.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на части дороги, проходящей через село Наваи Гаджигабульского района, перевернулся автомобиль марки «Land Cruiser» (90-ХХ-060).

В результате аварии находящиеся в автомобиле жители Товузского района – Орхан Мирзоев (1989 г.р.) и некий Эльгюн (1990 г.р.) скончались на месте происшествия. Находившийся в автомобиле Алиев Сеймур Яшар оглу был доставлен в Центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

С.Б.

