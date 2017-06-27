Азербайджанская молодежь поздравила гостей Формулы 1 (ФОТО)

2017-06-27 17:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - На Площади фонтанов в Баку прошел концерт “Odlar ölk­əsi” ("Страна огней"), организованный Азербайджанским радио и Телеканалом Mədəniyyət (Культура), сообщает Trend Life. Праздничный вечер был посвящен Гран-при Азербайджана Формулы 1

В концертной программе в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра имени Тофига Ахмедова Азербайджанского телевидения и радио выступили молодые исполнители Сархан Джафаров, Шовги Амрахов, Гюллю Бахарзалова, Нигяр Халили, Турал Халилов, Шафига Аббасова, Севиндж Джавадова, Айла Шириева, Сафа Эльдар, Фарах Гасанзаде, Шейда Алескерова, Ирада Мусаева, Сабина Аскерова, Эмин Исмайлов и другие. Автор проекта – Эмин Гасанов.

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В Баку с 23 по 25 июня прошел восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана. Протяженность гоночной трассы, на которой боролись за первенство 10 команд, каждая из которых была представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров. Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра. Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь были установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.

Победителем стал пилот команды Red Bull Даниэль Риккардо. Вторым финиш пересек Валттери Боттас (Mercedes). Третье место занял самый юный пилот соревнований Лэнс Стролл (Williams).

В рамках развлекательной программы было также представлено грандиозное шоу с участием с мировых звезд Мэрайи Кэри, Таркана, Николь Шерзингер и группа The Black Eyed Peas.

(Автор: Вугар Иманов)