Сменился глава TAP

2017-06-27 18:04 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА-Экономикс в Консорциуме, Лука Скиеппати назначен главным исполнительным директором TAP, Уолтер Пираэ – президентом. Исполнять обязанности они начнут с 27 июня.

Отметим, Л. Скиеппати сменил на этом посту Яна Брэдшоу.

Л. Скиеппати присоединился к TAP из итальянской компании «Snam», в которой он работал с 1991 года.

Последним местом работы У. Пираэ была бельгийская компания «Fluxys». Специалист был членом правления компании и исполнительным директором.