Президент Ильхам Алиев: Энергетические ресурсы Азербайджана внесут ценный вклад в энергобезопасность Европы

2017-06-27 18:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Энергетические ресурсы Азербайджана внесут свой ценный вклад в энергетическую безопасность Европы. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая во вторник с совместным с Президентом Анджеем Дудой заявлением для прессы в ходе официального визита в Польшу.

Глава государства отметил, что азербайджанская нефть поставляется на польский рынок. «Сегодня Азербайджан совместно со странами-партнерами успешно реализует гигантский проект «Южный газовый коридор», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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