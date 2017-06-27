В Варшаве состоялась встреча президентов Азербайджана и Польши в расширенном составе (ФОТО) (версия 2)

2017-06-27 18:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Варшаве состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Польши Анджея Дуды в расширенном составе с участием делегаций.

На встрече Президент Польши отметил успешное развитие связей в политической сфере между двумя странами, подчеркнул важность дальнейшего роста взаимного торгового оборота.

Отметив наличие очень хорошего потенциала для расширения сотрудничества в экономической сфере, Президент Анджей Дуда подчеркнул значимость азербайджано-польского бизнес-форума и подписанных документов с точки зрения изучения возможностей в этой сфере.

Президент Анджей Дуда отметил, что официальный визит Президента Ильхама Алиева в Польшу даст импульс началу нового этапа в развитии отношений между двумя странами, сказал, что Польша поддерживает урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе четырех резолюций Совета безопасности ООН.

Президент Ильхам Алиев отметил высокий уровень политических связей между Азербайджаном и Польшей, сказал, что этот визит создает хорошую возможность для обсуждения перспектив двусторонних связей.

Глава государства подчеркнул наличие хороших возможностей для расширения связей между двумя странами в экономической сфере, отметил с этой точки зрения значение азербайджано-польского бизнес-форума.

В ходе беседы также был проведен обмен мнениями по перспективам сотрудничества в сферах транспорта, железных дорог, энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства, машиностроения, туризма, продовольственной сфере, областях строительства, фармацевтики.